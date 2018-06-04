У Росії розбився легкомоторний літак: є загиблі
08:49, 04 червня 2018Світ
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На борту повітряного судна перебував один пілот, він загинув.
Повітряне судно при падінні на землю згоріло / фото pmg.ua
Легкомоторний літак зазнав аварії в Калачевському районі Волгоградської області, пілот загинув.
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Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах регіону.
"Літак впав у полі поблизу населеного пункту Зоря. На борту повітряного судна перебував один пілот, він загинув", — сказав співрозмовник агентства.
Він уточнив, що повітряне судно при падінні на землю згоріло.
Обставини НП з'ясовуються.
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