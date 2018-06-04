У Росії розбився легкомоторний літак: є загиблі

08:49, 04 червня 2018
Світ
717 0
Повітряне судно при падінні на землю згоріло / фото pmg.ua

Читайте такожЗ'явилися фото і відео з місця падіння військового літака в Алжирі

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах регіону.

"Літак впав у полі поблизу населеного пункту Зоря. На борту повітряного судна перебував один пілот, він загинув", — сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що повітряне судно при падінні на землю згоріло.

Обставини НП з'ясовуються.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#авіакастрофа