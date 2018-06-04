У Росії розбився легкомоторний літак: є загиблі

На борту повітряного судна перебував один пілот, він загинув.

Легкомоторний літак зазнав аварії в Калачевському районі Волгоградської області, пілот загинув. Читайте такожЗ'явилися фото і відео з місця падіння військового літака в Алжирі Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах регіону. "Літак впав у полі поблизу населеного пункту Зоря. На борту повітряного судна перебував один пілот, він загинув", — сказав співрозмовник агентства. Він уточнив, що повітряне судно при падінні на землю згоріло. Обставини НП з'ясовуються.

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