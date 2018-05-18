Кілька людей вижили в авіакатастрофі Boeing 737 на Кубі - ЗМІ

Лайнер упав на сільськогосподарські поля відразу після зльоту з міжнародного аеропорту імені Хосе Марті.

В авіакатастрофі Boeing 737, який розбився при зльоті з аеропорту Гавани, є кілька людей, що вижили.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на неназваного військового офіцера.

Він повідомив журналістам, що в катастрофі вижили лише три людини, які знаходяться в критичному стані.

Видання уточнює, що на борту літака знаходилися 114 людей - 105 пасажирів і 9 членів екіпажу.

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Лайнер упав на сільськогосподарські поля відразу після зльоту з міжнародного аеропорту імені Хосе Марті.

Про виживших повідомляє також кубинська щоденна газета Granma. За її даними, в катастрофі також вижили троє, вони госпіталізовані в критичному стані.

Видання також додає, що на борту перебували дитина віком до 2 років, а також чотири більш старших дитини.

Усі, хто знаходився на борту літака Boeing 737 були іноземцями.

У свою чергу, співробітник лікарні, куди привезли трьох постраждалих в авіакатастрофі повідомив Reuters, що один із них помер через сильні опіки, два інших знаходяться в критичному стані.

Згодом стало відомо про чотирьох постраждалих, один з яких помер у лікарні. Таким чином, кількість людей, що вижили становить три особи.

Літак Boeing 737, що виконував внутрішній рейс авіакомпанії Cubana de Aviacion з Гавани в Ольгін (місто на сході острова). Літак був орендований у невеликої мексиканської авіакомпанії Damojh. Рейс виконувався іноземним екіпажем.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Кубі відразу ж після зльоту з аеропорту в Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737.