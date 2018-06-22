Макрон перетворив Єлисейський палац у величезний танцпол і влаштував вечірку з тверком (фото, відео)

Так французький лідер зазначив Міжнародний день музики.

Президент Франції Еммануель Макрон влаштував дискотеку в Єлисейському палаці, схожу на техновечірку. Так французький лідер відзначив Міжнародний день музики.

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При цьому сам Макрон вів себе як суперзірка. Він фотографувався зі своїми прихильниками, роздавав автографи і підморгував зі сцени кожному.

Але танцювали у палаці недовго, адже сьогодні Макрону належить насичений робочий день.

Також повідомляється, що дружина французького президента Бріджит Макрона вирішила перебудувати Єлисейський палац. Яких змін може зазнати пам'ятник архітектури за примхою першої леді Франції, дізналися журналісти.