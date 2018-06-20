Парламент Македонії ратифікував угоду щодо зміни назви країни

Після ратифікації парламентом угоду протягом семи днів має підписати президент Македонії.

Парламент Македонії ратифікував угоду із сусідньою Грецією стосовно перейменування колишнього суб’єкта югославської республіки.

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Як повідомляє «Європейська правда», посилаючись на македонське агентство МИА, за відповідне рішення проголосували 69 депутатів 120-містного парламенту. Головна опозиційна партія VMRO DPMNE бойкотувала засідання.

Македонський прем'єр Зоран Заєв після голосування заявив депутатам, що Скоп'є та Афіни досягли "гідної та прийнятної" для обох країн угоди, яка збереже македонську ідентичність та мову.

"Ми маємо угоду з чітким визначенням нашої македонської ідентичності, нашої македонської мови. Ми нікому нічого не віддавали, і ніхто нічого не забирав, коли ми домовилися про географічну назву. Це сміливий крок в інтересах мирного майбутнього для громадян та наших дітей", - сказав він.

Після ратифікації парламентом угоду протягом семи днів має підписати президент країни. Македонський лідер Георге Іванов, однак, минулого тижня заявив, що не підпише документ.

Якщо президент Іванов застосує своє право вето, то угода повертається до парламентської процедури.

Для подолання вето за неї має проголосувати парламентська більшість - 61 депутат. У цьому випадку документ знову надсилається президенту, який відповідно до Конституції зобов'язаний її підписати.

Македонія прагне якнайшвидше ратифікувати угоду, аби вже на засіданні Ради ЄС 25-26 червня отримати довгоочікувану згоду на початок переговорів про вступ до ЄС.

В той же час, у країні восени ще відбудеться референдум щодо нової назви республіки.

Нагадаємо, 17 червня Греція і Македонія підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія. Рішенню передували тривалі переговори. Змінити назву Македонії вимагали мешканці Греції, вважаючи недоречним використання назви свого північного регіону країною-сусідкою.

У понеділок, 18 червня, уряд Республіки Македонія затвердив законопроект про ратифікацію угоди з Грецією, який передбачає зміну назви країни (РМ).