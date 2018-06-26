Президент Македонії заблокував договір із Грецією про перейменування країни

У листі парламенту, який ратифікує угоду про нову назву Македонії, Герге Іванов заявив про загрозу "македонській національній ідентичності".

Президент Македонії Герге Іванов відмовився підписувати угоду з Грецією про нову назву країни - Республіка Північна Македонія.

"Я не згоден з виправленням до Конституції про зміну державного назви", - заявив він у листі парламенту, оприлюдненому у вівторок, 26 червня, пише DW.

На думку Іванова, угода з Афінами "загрожує македонській національній ідентичності". Укладаючи компроміс, країна підкоряється волі Греції і виявляється в залежності від неї, упевнений президент Македонії. Крім того, угода виходить за рамки резолюцій Ради Безпеки ООН і не має конституційної підстави, йдеться далі у листі.

У червні Македонія і Греція досягли угоди по багаторічній суперечці про назву. 20 червня парламент Македонії, незважаючи на опір депутатів від опозиції, ратифікував договір з Афінами, відкривши шлях до проведення в країні референдуму про зміну офіційної назви держави. Угоду підписали в середині червня глави МЗС двох країн. Як крок у відповідь, Афіни зобов'язалися не перешкоджати вступу Скоп'є до НАТО і ЄС.

Читайте такожПрем'єр Греції: угода з Македонією відкриє нову кар'єру безпеки

Суперечка навколо назви держави Македонія виникла у 1991 році після проголошення незалежності цієї колишньої югославської республіки. Причина конфлікту полягає в наявності у складі Греції області Македонія.

Афіни побоюються, що в разі закріплення за сусідньою країною назви "Македонія" Скоп'є може пред'явити територіальні претензії на грецьку область. Через це офіційною назвою Македонії в ООН з 1993 року є словосполучення "Колишня югославська республіка Македонія", а Греція блокує вступ Скоп'є в Євросоюз і НАТО.