Наступна зустріч Трампа та Кім Чен Ина може пройти в Швейцарії - ЗМІ

09:36, 06 липня 2018
Світ
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Кім Чен Ин і Дональд Трамп / REUTERS

В якості можливого місця зустрічі американського президента Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина розглядається Швейцарія.

Про це повідомляють японські ЗМІ з посиланням на джерела.

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Як зазначається, містом для наступного саміту США-КНДР може стати Женева. За даними джерел, КНДР направила в місто своїх дипломатичних представників, які повинні переконатися в наявності придатних для переговорів готелів та конференц-залів. Їх також можуть використовувати для переговорів з Китаєм і Південною Кореєю.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Майк Помпео вилетів у КНДР з метою консультацій щодо ядерного роззброєння Корейського півострова.

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Теги: #Швейцарія#зустріч#Кім Чен Ин#Дональд Трамп