Керрі Фішер з'явиться в нових «Зоряних війнах»

Режисер саги Джей Джей Абрамс заявив, що не збирався брати на цю роль іншу акторку.

Героїня померла в 2016 році актриси Керрі Фішер принцеса Лея Органа з'явиться в новому епізоді «Зоряних воєн», повідомляє Hollywood Reporter.

Режисер саги Джей Джей Абрамс заявив, що не збирався брати на цю роль іншу акторку.

«Ми відчайдушно любили Керрі. Ми не могли придумати, як гідно завершити сагу Скайвокерів без неї. Ми не збиралися брати на роль іншу актрису або моделювати її на комп'ютері. З дозволу її доньки ми вшануємо пам'ять Кері та її ролі Леї в Епізоді IX з допомогою записів, зроблених на зйомках Епізоду VII», — заявив він.

Раніше біографи актриси Керрі Фішер розповіли про її романах з Девідом Боуї і Фредді Меркьюрі.