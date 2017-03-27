Disney обіцяє випускати фільми про "Зоряні війни" найближчі 15 років

Disney буде випускати фільми про «Зоряні війни» до 2032 року.

Про це повідомив глава компанії Боб Айгер, повідомляє NME.

«Ми вже обговорюємо, що станеться після дев'ятого епізоду. А також те, що може трапитися в «Зоряних війнах» наступні півтора десятка років», - розповів Айгер.

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На даний момент «Зоряні війни» складається з семи епізодів, в 2016 році вийшов спін-офф «Ізгой-один: Зоряні війни. Історії».

У грудні в прокат вийде ще одна частина кіноепопеї — «Останній джедай». А в травні наступного року відбудеться прем'єра спін-оффу, присвяченого одному з головних персонажів саги Хану Соло. У фільмі буде розказана історія знайомства всіх персонажів, а також ми дізнаємося, як Соло став контрабандистом.