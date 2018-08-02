Прибулець "Альф" повертається: почалася робота над продовженням популярного в 90-х серіалу

Студія Warner Bros. готується до перезапуску популярного серіалу "Альф", який вийшов ще у 1986 році.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на джерела.

Відзначається, що над проектом працюють з травня, однак це ще рання стадія розробки. Хто стане сценаристом шоу, поки невідомо, але компанія планує залучити авторів оригінального серіалу.

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Події нового Альфа будуть розгортатися в наш час і з новими героями.

Серіал "Альф" вперше вийшов на екрани в 1986 році, і тривав чотири сезони. За сюжетом, прибулець Альф (Alien Life Form – "інопланетна форма життя") прибуває на Землю і оселяється у звичайній американській сім'ї.