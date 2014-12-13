У Німеччині поменшало російських туристів

Чисельність російських туристів у Німеччині, за оцінками представників галузі, скоротилась порівняно з попереднім роком, повідомляє DW.DE з посиланням на агентство dpa. Зокрема, у вересні 2014 року курорти Верхньої Баварії відвідали на 20% менше росіян, ніж роком раніше. Скорочення кількості російських туристів відзначають і власники готелей у Гарміш-Партенкірхені, який вважається одним з найулюбленіших гірськолижних курортів росіян.

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Скорочення попиту з РФ помітне й у іншому німецькому курортному місті – Баден-Бадені. У Дрездені представники туристичної галузі відзначають стабільний інтерес росіян, однак визнають, що вони почали витрачати під час відпустки менше грошей. Як повідомляє представник компанії Global Blue Deutschland, яка займається оформленням чеків tax free, російські туристи поточного року почали витрачати на відпочинку на 30% менше, ніж 2013 року.

Зниження попиту серед російських туристів пов'язано з конфліктом в східній Україні та з санкціями щодо РФ. В результаті геополітичної кризи курс рубля впав до такого рівня, що відпустка в Європі виявилась дорогою розвагою навіть для заможних родин.