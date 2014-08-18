Російські туристи влаштували бійку за місця у черзі на пором до Криму
10:28, 18 серпня 2014Політика
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Росіяни, які чекають у черзі на поромну переправу до Криму у порту Кавказ влаштували бійку за місця у черзі.
Про це свідчить відео, на якому видно довжелезну чергу автомобілів на переправу.
При цьому група людей стоїть посеред дороги і зупиняє автомобілі, які намагаються проскочити на пором повз чергу.
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В одному з таких автомобілів їхала жінка, яка скаржилася, що вже добу стоїть у черзі, і її дитині стало зле. Проте натовп не дав жінці проїхати і між відпочивальниками виникла бійка.
на відео видно, як одна з відпочивальниць скаржиться , що вони стоять у черзі теж два дні і тому пропускати людей навіть з маленькими дітьми не збираються, тому пропонує викликати "швидку".
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