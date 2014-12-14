Нобелівські лауреати попереджають про загрозу холодної війни

Як передає DW, у заяві, опублікованій 14 грудня, лауреати підкреслили, що «деякі держави» вважають, що зможуть досягти своїх цілей, застосовуючи силу. Про які країни йдеться, не уточнюється.

Якщо не перешкоджати цій тенденції, то виникне ризик «нової, ще більш небезпечної холодної війни», наголошується в документі.

У своєму зверненні лауреати Нобелівської премії миру вказали на конфлікти в Сирії, Іраку, Афганістані, Південному Судані, між Ізраїлем і палестинцями. Українська криза, на їхню думку, - це небезпека для стабільності в Європі”, і вона не дає Європі ”відіграти позитивну роль у світі”.

Читайте такожНобелівський лауреат Варґас Льоса: Україна - приклад для інших маленьких країн, що мають таких страшних сусідівСеред учасників симпозіуму були Михайло Горбачов, Лєх Валенса, іранська правозахисниця Ширін Ібаді, американка Джоді Вільямс і колишній президент Східного Тимору Хосе Рамос-Хорта.