"Одержима смертю": Кім Кардашьян відвідала морг, щоб навчитися робити макіяж небіжчикам

Після цього вона змусила свою матір – Кріс Дженнер прикинутися мертвою, щоб попрактикуватися на ній. Раніше в шоу Кім стверджувала, що вона "одержима смертю".

Новий епізод американського шоу "Сімейство Кардашьян" запам'ятався глядачам надовго. Відомо, що Кім Кардашьян займається власною лінією косметики та парфумів. Кім відвідала морг, щоб навчиться робити макіяж небіжчикам, передає Daily Mail.

Після цього вона змусила свою матір – Кріс Дженнер прикинутися мертвою, щоб попрактикуватися на ній. Раніше в шоу Кім стверджувала, що вона "одержима смертю".

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"Спочатку все йшло добре, але потім я подумала, що мене ось-ось знудить", – пояснила Кім, згадуючи про те, що в морзі їй пояснили, як вони роблять макіяж і навіть відновлюють обличчя людей, яким, приміром, вистрілили в обличчя, зазначає "Сегодня".

У морзі Кім склав компанію її близький друг і візажист Маріо Дедиванович. "І я дуже рада, що Маріо прийшов, тому що коли настане той самий день", я буду в хороших руках", – сказала Кім.