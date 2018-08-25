Франциск здійснив перший за 40 років візит папи в Ірландію

Папа римський Франциск засудив сексуальне насильство священиків.

Папа римський Франциск заявляє, що поділяє обурення нездатністю церковної влади покарати «огидні злочини» священиків, які чинили сексуальне насильство над дітьми.

Він сказав про це 25 серпня, почавши свій історичний візит до Ірландії, повідомляє "Радіо свобода".

«Нездатність церковної влади – єпископів, релігійних керівників, священиків й інших – адекватно відреагувати на ці гидкі злочини справедливо викликала обурення і залишається джерелом болю і сорому для католицької спільноти», – сказав Франциск під час промови в Дублінському замку.

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«Я сам поділяю ці почуття», – додав Франциск.

Він повинен зустрітися з жертвами насильства пізніше сьогодні.

Нинішній візит папи до Ірландії є першим за майже 40 років.

Раніше цього місяця генеральний прокурор американського штату Пенсильванія звинуватив римо-католицьких священиків штату в сексуальному насильстві над більш ніж тисячею дітей за останні 70 років. Влада заявляє, що церква змушувала жертв мовчати, використовуючи «віру як зброю», і приховувала злочини священиків.