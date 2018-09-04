Світові зірки відмовилися виступати на фестивалі в США через екс-радника Трампа

Деякі зірки прийняли рішення не виступати на фестивалі за участі Беннона.

Актор Джим Керрі, режисер і продюсер Джадд Апатоу та інші кінозірки відмовилися приходити на фестиваль журналу The New Yorker через те, що в програму включений Стівен Беннон, альтернативно-консервативний активіст і колишній радник американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомляє портал Mediaite.

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Журнал оголосив про участь Беннона на фестивалі в понеділок, 3 серпня повідомлялося, що інтерв'ю з ним проведе редактор видання Девід Ремнік. На порталі зазначили, що це рішення привело в лють багатьох читачів журналу.

Деякі зірки прийняли рішення не виступати на фестивалі за участі Беннона. Керрі, зокрема, заявив, що «ніколи» не опиниться на одному заході з колишнім радником Трампа. Також про відмову від участі в The New Yorker Festival вже заявили музикант Джек Антонофф і комік Джон Малейні.