У Німеччині мають намір заборонити смартфони у школах

Майже три чверті німців вважають, що мобільні пристрої шкодять розвитку дітей.

Більшість жителів Німеччини підтримали ініціативу заборонити дітям користуватися мобільними телефонами на уроках у школі.

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на дані опитування соціологічного інституту Kantar Public.

"Наразі така заборона діє лише у Баварії. Однак 86% німців підтримують цю ініціативу. Також майже три чверті німців вважають, що мобільні пристрої шкодять розвитку дітей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 48% німців вважають, що смартфони мають швидше позитивний вплив на сімейне життя та дружбу, оскільки полегшують спілкування. А 43% опитаних переконані, що мобільні мають таки негативний вплив на сімейне життя.