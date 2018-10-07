У Німеччині мають намір заборонити смартфони у школах
09:03, 07 жовтня 2018Світ
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Майже три чверті німців вважають, що мобільні пристрої шкодять розвитку дітей.
Ілюстрація REUTERS
Більшість жителів Німеччини підтримали ініціативу заборонити дітям користуватися мобільними телефонами на уроках у школі.
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Про це повідомляє Новое время з посиланням на дані опитування соціологічного інституту Kantar Public.
"Наразі така заборона діє лише у Баварії. Однак 86% німців підтримують цю ініціативу. Також майже три чверті німців вважають, що мобільні пристрої шкодять розвитку дітей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 48% німців вважають, що смартфони мають швидше позитивний вплив на сімейне життя та дружбу, оскільки полегшують спілкування. А 43% опитаних переконані, що мобільні мають таки негативний вплив на сімейне життя.
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