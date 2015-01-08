У КНДР прийнятий план військового вторгнення в Південну Корею - ЗМІ

Про це повідомляє південнокорейська щоденна газета "Чунан ільбо", передає ТАСС.

За даними видання, яке посилається на інформацію, отриману від перебіжчиків з Півночі, і урядові джерела, північнокорейський лідер затвердив цей план ще влітку 2012 року. Він передбачає вторгнення і повне захоплення контролю над територією Республіки Корея (РК) протягом тижня - до того, як США встигнуть прийти на допомогу своїм південнокорейським союзникам.

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Зазначається, що уряд РК у зв'язку з цим вже веде роботу по оновленню власних стратегічних напрацювань, спрямованих на протидію такому вторгненню.