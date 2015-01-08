У КНДР прийнятий план військового вторгнення в Південну Корею - ЗМІ
07:21, 08 січня 2015Світ
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Лідер КНДР Кім Чен Ин затвердив новий план військового вторгнення в Південну Корею із застосуванням методів ведення асиметричної війни, включаючи використання ядерного арсеналу.
REUTERS
Про це повідомляє південнокорейська щоденна газета "Чунан ільбо", передає ТАСС.
За даними видання, яке посилається на інформацію, отриману від перебіжчиків з Півночі, і урядові джерела, північнокорейський лідер затвердив цей план ще влітку 2012 року. Він передбачає вторгнення і повне захоплення контролю над територією Республіки Корея (РК) протягом тижня - до того, як США встигнуть прийти на допомогу своїм південнокорейським союзникам.
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Зазначається, що уряд РК у зв'язку з цим вже веде роботу по оновленню власних стратегічних напрацювань, спрямованих на протидію такому вторгненню.
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