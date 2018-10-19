Bloomberg: Путін вдається до самовихваляння через виснаження конфліктом із Заходом

Російський президент почуєваться менш ізольованим після того, як Китай теж потрапив під санкції США.

Видавши 25 мільярдів доларів позики Єгипту, російський президент Володимир Путін був незвично розслабленим на щорічній зустрічі іноземних і російських аналітиків у Сочі.

Жартуючи і утримуючись від розлюченої критики на адресу Заходу, якою впродовж останніх років були приправлені всі зустрічі «Валдайського клубу», Путін допустив, що Росія може дозволити собі очікування у гарячих питаннях, таких як війна проти України, російське вторгнення в Сирію і американські санкції. Принаймні, поки ситуація не зміниться на її користь, пише Bloomberg.

Російський автократ говорив про можливість побудови кращих відносин з Україною після виборів наступного року. А перезавантаження з Вашингтоном, на його думку, можна організувати після середньострокових виборів у США наступного місяця чи вже після президентських у 2020-му році. Крім того, Путін розмірковував, що перехід Москви на розрахунки в інших валютах скоротить тиск США на Росію, але «з часом».

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«Є такий жарт. Як розслабитися? Та не напружуйтесь!» - жартував російський автократ, наполягаючи, що його країна нібито не відчуває зростання температур у геополітиці.

Голова «Ради з закордонних справ і політики оборони» Федір Лук’янов, який був модератором під час сесії запитань до Путіна, перед зустріччю в Сочі описав Росію як країну в режимі «не торкатися». За його словами, у Москві невпевнені щодо того, як політичний ландшафт зміниться у наступні кілька років. Тому російські урядовці «не наважуються порушити статус-кво» після періоду активних дій в Україні і Сирії.

Видання нагадує, що рейтинг Путіна падає під тиском скорочення економіки і протестами через невдоволення пенсійною реформою. Тому його вчорашні гучні слова можуть бути лише самохвальством або відображенням виснаження після кількох років конфлікту із Заходом.

«У його двогодинній сесії не було енергії», - сказав експерт болгарського «Центру ліберальних стратегій» Іван Крастєв.

Водночас, болгарський експерт помітив певну впевненість, яка, вірогідно була продиктована підтримкою з боку Китаю.

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«Тепер у нього є компанія», - пояснив Крастєв.

Впродовж останніх місяців США обклали санкціями не лише Москву, а й Пекін. Це допомогло підвищити рівень солідарності в китайсько-російських відносинах, а також ослабити ізоляцію Кремля у його битві з Вашингтоном.