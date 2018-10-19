Bloomberg: Путін вдається до самовихваляння через виснаження конфліктом із Заходом
Видавши 25 мільярдів доларів позики Єгипту, російський президент Володимир Путін був незвично розслабленим на щорічній зустрічі іноземних і російських аналітиків у Сочі.
Жартуючи і утримуючись від розлюченої критики на адресу Заходу, якою впродовж останніх років були приправлені всі зустрічі «Валдайського клубу», Путін допустив, що Росія може дозволити собі очікування у гарячих питаннях, таких як війна проти України, російське вторгнення в Сирію і американські санкції. Принаймні, поки ситуація не зміниться на її користь, пише Bloomberg.
Російський автократ говорив про можливість побудови кращих відносин з Україною після виборів наступного року. А перезавантаження з Вашингтоном, на його думку, можна організувати після середньострокових виборів у США наступного місяця чи вже після президентських у 2020-му році. Крім того, Путін розмірковував, що перехід Москви на розрахунки в інших валютах скоротить тиск США на Росію, але «з часом».
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«Є такий жарт. Як розслабитися? Та не напружуйтесь!» - жартував російський автократ, наполягаючи, що його країна нібито не відчуває зростання температур у геополітиці.
Голова «Ради з закордонних справ і політики оборони» Федір Лук’янов, який був модератором під час сесії запитань до Путіна, перед зустріччю в Сочі описав Росію як країну в режимі «не торкатися». За його словами, у Москві невпевнені щодо того, як політичний ландшафт зміниться у наступні кілька років. Тому російські урядовці «не наважуються порушити статус-кво» після періоду активних дій в Україні і Сирії.
Видання нагадує, що рейтинг Путіна падає під тиском скорочення економіки і протестами через невдоволення пенсійною реформою. Тому його вчорашні гучні слова можуть бути лише самохвальством або відображенням виснаження після кількох років конфлікту із Заходом.
«У його двогодинній сесії не було енергії», - сказав експерт болгарського «Центру ліберальних стратегій» Іван Крастєв.
Водночас, болгарський експерт помітив певну впевненість, яка, вірогідно була продиктована підтримкою з боку Китаю.
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«Тепер у нього є компанія», - пояснив Крастєв.
Впродовж останніх місяців США обклали санкціями не лише Москву, а й Пекін. Це допомогло підвищити рівень солідарності в китайсько-російських відносинах, а також ослабити ізоляцію Кремля у його битві з Вашингтоном.