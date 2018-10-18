При цьому російський лідер вважає, що політика нинішньої української влади спрямована на «торгівлю русофобією та антиросійськими настроями».

Президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче домовлятися з новим керівництвом України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це російський лідер повідомив на пленарному засіданні Валдайського клубу.

«Я вважаю, що сьогоднішня політика влади (України) спрямована на торгівлю русофобією, антиросійськими настроями, більше товару не залишилося», - сказав Путін.

За його словами, «за це їм все прощають» на Заході, тому що «в страшному сні Україна і Росія хоч в якомусь вигляді скооперуються», щоб не отримати конкурента.

«Нам треба дочекатися, коли закінчаться всередині політичні цикли, і я дуже розраховую, що з новим керівництвом (Україна) вдасться вибудовувати хоч якісь відносини, про щось домовлятися. Ми до цього готові. Ми цього хочемо», - зазначив президент РФ.

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Він вважає, що «нинішня українська влада не тільки не виконує Мінські угоди, а й не збираються це робити, в тому числі з огляду на внутрішньополітичні розклади».

«Я маю на увазі наближення президентських, а потім і парламентських виборів. Це зв'язує руки всім політичним силам, тому що дії назустріч протилежній стороні всередині країни будуть трактуватися як, вибачте, зрада Батьківщині», - додав Путін.

Як повідомляв УНІАН, Путін порівняв окупований Донбас з Південною Осетією і порадив Україні його не звільняти.