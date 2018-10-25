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Син убитого журналіста Хашоггі покинув Саудівську Аравію

20:41, 25 жовтня 2018
Світ
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REUTERS

Старший син опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, вбитого в посольстві королівства в Туреччині, покинув територію Саудівської Аравії.

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Про це передає Reuters з посиланням на два джерела.

За словами одного з джерел, Салах Хашоггі має подвійне громадянство Саудівської Аравії і США, через це йому заборонили поїздки за кордон. Повідомляється, що син убитого журналіста залишив королівство у середу, 24 жовтня.

Обидва джерела відмовилися розкрити пункт призначення сина Хашоггі або будь-які інші деталі його від'їзду.

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Теги: #журналісти#Саудівська Аравія