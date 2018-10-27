Поліція Туреччини обстежила каналізацію біля місця вбивства журналіста Хашоггі

Також було проведено огляд будівлі генконсульства і резиденції генконсула.

В рамках розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, турецькі слідчі обстежили каналізацію біля саудівського консульства, де востаннє бачили журналіста.

"В рамках слідчих заходів за допомогою відеокамер проведено обстеження каналізаційної мережі на вулиці, де розташована саудівська дипмісія", - повідомляє Anadolu.

Повідомляється, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган узяв розслідування під особистий контроль. Було проведено огляд будівлі генконсульства і резиденції генконсула.

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Як повідомляв УНІАН, журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував саудівську владу, зник після того, як зайшов 2 жовтня в саудівське консульство в Стамбулі в Туреччині.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли, що, як підозрюють, там журналіста катували і вбили.

Протягом двох тижнів після зникнення журналіста в Саудівській Аравії заперечували свою причетність до інциденту. 20 жовтня місцева влада підтвердили смерть Хашоггі в консульстві, проте, за їх версією, журналіст загинув в результаті бійки.

25 жовтня саудівська влада визнала, що вбивство журналіста було умисним.

Розслідуванням злочину займаються саудівські і турецькі слідчі. За підозрою у вбивстві в Саудівській Аравії затримали 18 осіб.