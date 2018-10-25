У Саудівській Аравії визнали, що вбивство журналіста Хашоггі було умисним

До цього висновки саудівські прокурори прийшли, проаналізувавши докази турецьких слідчих.

У Саудівській Аравії визнали, що вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у саудівському консульстві в Туреччині було навмисним злочином.

Саудівський генеральний прокурор Сауд аль-Мохеб заявив, що слідчі прийшли до цього висновку після доказів, представлених турецькими посадовими особами в рамках розслідування вбивства, повідомляє AP з посиланням на державне саудівське новинне агенство.

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Повідомляється також, що наслідний принц країни взяв участь у першому засіданні комітету, метою якого є реструктуризація розвідувальних служб королівства після вбивства Джамаля Хашоггі.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував саудівську владу, зник після того, як зайшов 2 жовтня в саудівське консульство в Стамбулі в Туреччині.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли, що, як підозрюють, там журналіста катували і вбили.

Протягом двох тижнів після зникнення журналіста у Саудівській Аравії заперечували свою причетність до інциденту. 20 жовтня місцева влада підтвердила смерть Хашоггі у консульстві, однак, за їх версією, журналіст загинув внаслідок бійки.