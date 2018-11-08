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ЗМІ назвали кандидатів на посаду генпрокурора США

09:35, 08 листопада 2018
Світ
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Джеф Сешнс / REUTERS

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За словами джерел видання The Wall Street Journal, глава держави вже кілька місяців обговорював із радниками претендентів на посаду. Серед них глава МОЗ Алекс Азар, прихильниця Трампа і генпрокурор Флориди Памела Бонді, а також колишній генпрокурор США Вільям Бар і екс-мер Нью-Йорка та нинішній адвокат президента Рудольф Джуліані.

Раніше повідомлялося, що Сешнс надіслав листа президентові США Дональду Трампу, в якому сказав, що покидає пост на його прохання.

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Теги: #США#Дональд Трамп#генпрокурор США