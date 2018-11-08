ЗМІ назвали кандидатів на посаду генпрокурора США

Трамп уже кілька місяців обговорював із радниками претендентів на цю посаду.

Американський президент Дональд Трамп розглядає кілька кандидатур на місце Джеффа Сешнса, який пішов із посади генпрокурора країни.

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За словами джерел видання The Wall Street Journal, глава держави вже кілька місяців обговорював із радниками претендентів на посаду. Серед них глава МОЗ Алекс Азар, прихильниця Трампа і генпрокурор Флориди Памела Бонді, а також колишній генпрокурор США Вільям Бар і екс-мер Нью-Йорка та нинішній адвокат президента Рудольф Джуліані.

Раніше повідомлялося, що Сешнс надіслав листа президентові США Дональду Трампу, в якому сказав, що покидає пост на його прохання.