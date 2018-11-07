Генпрокурор США пішов у відставку на прохання Трампа

Обов'язки генпрокурора поки буде виконувати керівник апарату Сешнса Меттью Уітекер.

Генеральний прокурор США Джеф Сешнс подав у відставку на прохання президента Дональда Трампа.

За кілька годин до цього оголошення Трамп на прес-конференції відмовився сказати, чи має він намір звільнити Джеффа Сешнса, пише Associated Press.

Обов'язки генпрокурора поки буде виконувати керівник апарату Сешнса Метью Уітекер.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018

"Ми раді оголосити, що Метью Уітекер, глава апарату генпрокурора Джеффа Сешнса в міністерстві юстиції, стане нашим новим виконуючим обов'язки генпрокурора США", - написав Трамп в Twitter.

Він подякував Сешнсу за роботу, додавши, що постійна заміна буде оголошена пізніше.

Читайте такожТрамп вимагає від генпрокурора США «негайно» закрити справу про втручання Росії

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2017 року американський сенат затвердив висунуту президентом США Дональдом Трампом кандидатуру республіканця Джеффа Сешнса на посаду генерального прокурора.

Президент США неодноразово критикував Сешнса, в тому числі і публічно, за те, як той керував міністерством юстиції.

У серпні цього року Сешнс відповів на різку критику президента Дональда Трампа в свою адресу, заявивши, що він "узяв під контроль" Міністерство юстиції США в день, коли його привели до присяги.

Він також додав, що з моменту його призначення Мін'юст працює на благо США і народу країни.