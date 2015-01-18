Біля будинку віце-президента США Джо Байдена сталася стрілянина

Інцидент стався у ніч на 17 січня, коли віце-президента США і його дружини Джилл не було вдома , повідомляє Газета.ру з посиланням на CNN.

Постріли були здійснені з автомобіля, який прямував дорогою загального користування за межами встановленого периметра безпеки. Співробітники Секретної служби, які перебувають у резиденції, почули звуки пострілів.

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Резиденція Байдена розташована в декількох сотнях метрів від дороги.

В даний час затримано чоловіка, який не підкорився офіцерові поліції, проте він може бути не пов'язаний зі стріляниною.

При цьому співробітники Секретної служби проведуть допит затриманого з приводу події.