Біля будинку віце-президента США Джо Байдена сталася стрілянина
23:44, 18 січня 2015Світ
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Біля резиденції віце-президента США Джозефа Байдена в штаті Делавер сталася стрілянина.
REUTERS
Інцидент стався у ніч на 17 січня, коли віце-президента США і його дружини Джилл не було вдома , повідомляє Газета.ру з посиланням на CNN.
Постріли були здійснені з автомобіля, який прямував дорогою загального користування за межами встановленого периметра безпеки. Співробітники Секретної служби, які перебувають у резиденції, почули звуки пострілів.
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Резиденція Байдена розташована в декількох сотнях метрів від дороги.
В даний час затримано чоловіка, який не підкорився офіцерові поліції, проте він може бути не пов'язаний зі стріляниною.
При цьому співробітники Секретної служби проведуть допит затриманого з приводу події.
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