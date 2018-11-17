Росіянка влаштувала вибух біля посту поліції у Грозному

Влаштувала вибух перебувала під наглядом дагестанського Центру з протидії екстремізму.

Жінка влаштувала вибух у Старопромисловському районі Грозного, недалеко від контрольно-пропускного пункту.

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Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

Телеканал "360" з посиланням на ГУ МВС по Чеченській Республіці, повідомляє, що інцидент стався на вулиці Шосейна. Там зазначили, що до КПП жінка не дійшла близько 75 м. Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає. Загинула лише сама терористка.

Співрозмовник телеканалу повідомив, що влаштував вибух перебувала під наглядом дагестанського Центру з протидії екстремізму.

Російському виданню в.о. глави МВС по Чеченській Республіці Апті Алаудінов уточнив, що правоохоронці, які перебували на КПП, здалеку ідентифікували поведінку жінки як неадекватну і попросили її пред'явити документи. Вже після цього вони побачили на ній саморобний вибуховий пристрій і відкрили попереджувальний вогонь.