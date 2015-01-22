Бжезинський: Путін може захопити Ригу і Таллінн за день

Таку думку висловив відомий політолог і радник кількох президентів США Збігнєв Бжезинський, пише Європейська правда з посиланням на Onet.pl.

"Одного дня він займе Ригу та Таллінн, і для цього йому вистачить лише дня" - зазначив він.

"Будемо говорити, що це жахливо, шокуюче і обурююче, але так і не зможемо нічого з цим вдіяти, без ризику розв’язання ядерної війни" – додав Бжезинський.

Єдиний чинник, на думку політолога, який міг би остудити запал Росії, це знання того, що "настане реація з боку НАТО".

Читайте такожЧленство в НАТО не принесе Україні нічого доброго - Бжезинський "Рекомендував би переміщення туди незначних сил: кілька американських солдатів не становитимуть для РФ загрози вторгнення, але покажуть, що Путін зустріне на своєму шляху спротив" - зазначив Бжезинський.

Крім того, політолог вислови думку, що країни Заходу мають надати Україні зброю оборонного характеру, аби зробити "російське вторгнення ще більш дорогим" і вкотре виступив проти членства України у НАТО.

Нагадаємо, раніше Збігнєв Бжезинський говорив, що вступ України до альянсу лише загострить існуючий конфлікт з Росією.