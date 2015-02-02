Протидія Росії стала одним із пунктів бюджету США

Воно представлене адміністративно-бюджетним управлінням (АБУ) Білого дому і присвячене проекту федерального бюджету країни на 2016 фінансовий рік, який почнеться тут 1 жовтня, передає ТАСС.

В цілому документ озаглавлено "Економіка для середнього класу", основний його зміст - внутрішньополітичне. Але є розділ "Забезпечення безпеки американців вдома і за кордоном", в преамбулі якого зазначається, що на національну оборону Білий дім пропонує витратити 561 млрд дол. - на 38 млрд дол. більше, ніж допускається діючими секвестраційними обмеженнями.

Читайте такожСША обговорюють із ЄС питання розширення санкцій проти РосіїПараграф, присвячений Росії, свідчить: "У відповідь на агресивні дії Російської Федерації бюджет включає пропозиції про політичну, економічну і військову підтримку союзників по НАТО і країн-партнерів в Європі, включаючи уряди, що піддаються особливому російському тиску. Це включає фінансування на підтримку зусиль зі зміцнення демократії та належного управління, посилення потенціалу сил безпеки, зміцнення влади закону і вжиття заходів із боротьбі з корупцією, просування інтеграції, торгівлі та енергетичної безпеки в ЄС".