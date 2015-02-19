Країни Балтії створять об'єднаний штаб

Про це повідомляє міністерство оборони Латвії, передає lsm.lv. "Створення об'єднаного штабу Балтійських держав - один з кроків, зроблених нами для зміцнення безпеки Балтійських держав і всіх союзників по НАТО", - сказав міністр оборони Латвії Раймонд Вейоніс.

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Передбачається, що новостворена структура помітно полегшить співпрацю збройних сил Балтійських держав у потенційних кризових ситуаціях. Склад об'єднаного штабу буде змінюватися в залежності від специфіки завдань і скликатиметься за необхідності.