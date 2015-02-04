НАТО має намір розташувати у Литві та Польщі нові тренувальні бази

Таким чином Альянс має намір вжити додаткових заходів безпеки проти можливих загроз з боку Росії, передає DW.DE.

На тлі української кризи міністри оборони країн-членів НАТО мають намір сприяти впровадженню нових заходів захисту проти можливих загроз з боку Росії. На міністерській зустрічі у Брюсселі, яка відбудеться 5 лютого, серед інших обговорюватиметься питання розгортання шести нових військових баз у таких країнах Альянсу, як Литва та Польща. Вони служитимуть навчальними майданчиками для сил супершвидкого реагування НАТО, які перебувають зараз на стадії створення.

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Ці сили, які діятимуть у складі сил реагування НАТО, згідно з планами, можуть бути перекинуті протягом кількох днів у регіони, де необхідна їхня присутність, наприклад, у країни Балтії, які відчувають особливу загрозу російського втручання. Ключову роль у розбудові сил супершвидкого реагування наразі відіграє Німеччина. У цьому році, на пробному етапі їх створення, з загальної кількості у 5 тис. військових солдати німецького Бундесверу складатимуть 2 тис.

Які ще країни у середньостроковій перспективі братимуть участь у створенні сил супершвидкого реагування, буде визначено на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. В обговоренні, поряд з Німеччиною, братимуть участь представники Франції, Великобританії, Італії, Іспанії, Польщі та Туреччини.

Нагадаємо також, 4 лютого Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами Литви, Польщі та України про створення спільної військової бригади, у якій служитимуть 545 українських військовослужбовців, до 3,5 тис. - польських та до 350 - литовських.