У Москві напали на Олександра Маслякова-старшого - ЗМІ
23:15, 04 березня 2015Світ
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У Москві скоєно напад на Олександра Маслякова-старшого. Невідомий вдарив його біля будинку КВН на Шереметьєвській вулиці.
Невідомий вдарив його біля будинку КВН / nnportal.org
Це сталося, коли Масляков сідав у машину, повідомили радіостанції "Говорить Москва" очевидці події.
За даними джерела, нападника затримали. Його особа і мотиви поки не відомі. Очевидці кажуть, що зловмисник поводився неадекватно, до нападу на Маслякова-старшого вимагав квиток на гру.
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Цього вечора в будинку КВН відбулася перша гра 1/8 фіналу прем'єр-ліги.
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