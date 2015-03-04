У Москві напали на Олександра Маслякова-старшого - ЗМІ

Це сталося, коли Масляков сідав у машину, повідомили радіостанції "Говорить Москва" очевидці події.

За даними джерела, нападника затримали. Його особа і мотиви поки не відомі. Очевидці кажуть, що зловмисник поводився неадекватно, до нападу на Маслякова-старшого вимагав квиток на гру.

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Цього вечора в будинку КВН відбулася перша гра 1/8 фіналу прем'єр-ліги.