У мережі з'явився трейлер нового епізоду "Зоряних війн"

"Зоряні війни. Епізод VII: Пробудження Сили" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens) має вийти на екрани 18 грудня 2015 року. Епізод є продовженням класичного шостого фільму саги "Повернення Джедая".

У фільмі Хана Соло гратиме класичний виконавець цієї ролі Харрісон Форд, Люка Скайвокера - Марк Хемілл, принцесу Лею - Керрі Фішер. Також в новому епізоді будуть присутні персонажі роботів C-3PO та R2-D2 і Чубакка.

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Зйомки картини були завершені нещодавно, вони відбувалися в павільйонах британської студії Пайнвуд. Монтаж матеріалу і створення спецефектів займе ще близько року. Фільм вийде на світові екрани 18 грудня 2015 року.

Дія фільму відбуватиметься через 30 років після подій, що розгорталися в фільмі Повернення джедая. Епізод VI.

Walt Disney має намір створити кілька нових частин кіносаги. За повідомленнями преси, фільмів може бути п'ять: епізоди VII, VIII і IX, а також ще дві окремі картини. Їх сюжет не буде прямим продовженням або передісторією циклу, але буде перегукуватися з її подіями.