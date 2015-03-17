Кемерон пригрозив Путіну відібрати у Росії привілеї сучасного світу
Важливо, щоб Захід протистояв російському президентові РФ Володимиру Путіну і накладав санкції , тому що "сьогодні це Україна, завтра - країни Балтії та інші країни в майбутньому".
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон в інтерв'ю передачі BuzzFeedBrews, повідомляє Гордон.
На питання співрозмовника про те, чи хотів би він, щоб президент РФ "пішов так чи інакше" Кемерон відповів, що "потрібно справлятися з тим, що маємо". "Немає ніякого протиріччя між тим, щоб підтримувати стосунки з Путіним і разом з тим мати жорстку позицію, як ми зробили це з санкціями через ситуацію в Україні", - сказав Кемерон.
Наразі Захід не може вирішити кризу в Україні з допомогою зброї, але може вплинути економічно, додав прем'єр.
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"ЄС і США разом дуже сильні економічно. Росія потребує нас більше, ніж ми потребуємо її, так що ми повинні скористатися перевагою в наших економічних відносинах", - повідомив Кемерон.
За його словами, якщо Росія хоче бути "частиною світу XXI століття", вона повинна поважати кордони інших держав або у неї заберуть привілеї сучасного світу, такі як вільна торгівля, обмін інформацією, ідеями і так далі.
Кемерон попередив, що Путін може зіткнутися з санкціями, які матимуть неприйнятні фінансові та економічні наслідки для його країни протягом багатьох років у майбутньому.