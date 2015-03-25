Серед жертв авіакатастрофи у французьких Альпах немає українців - МЗС

Про це написав в Твіттер речник МЗС України Євген Перебийніс.

«Громадян України не було на борту літака авіакомпанії Germanwings, який 24 березня зазнав катастрофи на півдні Франції»,- написав Перебийніс.

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Як повідомляв УНІАН, Airbus A320 німецької лоукост-компанії Germanwings 24 березня впав на півдні Франції, в Альпах. На борту авіалайнера перебували 144 пасажири та шестеро членів екіпажу.

Медик Фредерік Жанпті, який одним з перших потрапив на місце аварії А320 у Франції, повідомив, що виявлені поки тільки дрібні частини літака і фрагменти тіл.