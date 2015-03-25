Лікар з команди рятувальників про місце авіакатастрофи в Альпах: Все стерто в порошок

“На місці безліч уламків, найбільший з них завширшки трохи більше кількох сантиметрів. Вони розкидані всюди, мало що можна розпізнати. Немає цілих тіл, тільки частини", - цитує слова медика британська газета The Daily Telegraph. Про це повідомляє Новое Время.

Аналогічну інформацію повідомив представник місцевої влади. За його словами, "все стерто в порошок".

Читайте такожЛітак Germanwings виходив на зв'язок за хвилину до початку раптового зниження

Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings у вівторок вдень розбився у важкодоступному районі Альп. Влада Франції заявила, що жертвами аварії Airbus стали всі без винятку 150 осіб, які перебували на борту. Президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії та Туреччини.