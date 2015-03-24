У Germanwings заявили, що в катастрофі авіалайнера у Франції загинули 67 німців
19:26, 24 березня 2015Світ
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На борту літака компанії Germanwings, який розбився у горах на півдні Франції, перебували 67 громадян Німеччини.
REUTERS
Про це заявив прес-секретар Germanwings Томас Вінкельман, пише Європейська правда з посиланням на Tagesspiegel.
"Ймовірно, 67 німців були на борту", - сказав він, додавши, що це число може змінитися.
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Як повідомляв УНІАН, німецький аеробус А320 компанії Germanwings (Lufthansa) повідомленням Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) розбився у французьких Альпах.
Міністр транспорту Франції Алан Відалі заявив, пасажирів, що вижили під час аварії пасажирського літака під франзузских Альпах, немає.
На борту літака, що розбився, в основному знаходилися громадяни Німеччини та Іспанії.
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