У Germanwings заявили, що в катастрофі авіалайнера у Франції загинули 67 німців

Про це заявив прес-секретар Germanwings Томас Вінкельман, пише Європейська правда з посиланням на Tagesspiegel.

"Ймовірно, 67 німців були на борту", - сказав він, додавши, що це число може змінитися.

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Як повідомляв УНІАН, німецький аеробус А320 компанії Germanwings (Lufthansa) повідомленням Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) розбився у французьких Альпах.

Міністр транспорту Франції Алан Відалі заявив, пасажирів, що вижили під час аварії пасажирського літака під франзузских Альпах, немає.

На борту літака, що розбився, в основному знаходилися громадяни Німеччини та Іспанії.