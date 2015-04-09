У Туреччині журналістам загрожує в'язниця за публікацію карикатур із Charlie Hebdo

Про це повідомляє Газета.ru.

"Карикатури, опубліковані в газеті, публічно принижують релігійні цінності", - йдеться в заяві прокуратури Стамбула.

В обвинувальному висновку для журналістів вимагають покарання у вигляді 4,5 років позбавлення волі.

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Світська газета Cumhuriyet стала одним з п'яти видань, які надрукували витяги з журналу Charlie Hebdo після теракту 7 січня в Парижі, щоб продемонструвати свою солідарність з французькими журналістами.