У Туреччині журналістам загрожує в'язниця за публікацію карикатур із Charlie Hebdo
04:20, 09 квітня 2015Світ
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Прокуратура Туреччини висунула звинувачення двом журналістам газети за передрук карикатури з французького журналу Charlie Hebdo
REUTERS
Про це повідомляє Газета.ru.
"Карикатури, опубліковані в газеті, публічно принижують релігійні цінності", - йдеться в заяві прокуратури Стамбула.
В обвинувальному висновку для журналістів вимагають покарання у вигляді 4,5 років позбавлення волі.
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Світська газета Cumhuriyet стала одним з п'яти видань, які надрукували витяги з журналу Charlie Hebdo після теракту 7 січня в Парижі, щоб продемонструвати свою солідарність з французькими журналістами.
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