МЗС ФРН: зустріч у Берліні вказала на відмінності позицій Москви і Києва

Про це заявив у вівторок глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ Росії, Франції та України, передає ТАСС.

"У нас відбулася інтенсивна і почасти суперечлива розмова. Вона виявила відмінності в думках Києва і Москви", - сказав він.

За словами глави німецького МЗС, сьогоднішня зустріч підтвердила, наскільки все непросто". "Шлях буде довгим, проте, якщо ми не підемо ним, то ситуація може вийти з-під контролю", - зазначив він.

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При цьому, за словами Штайнмаєра, Україна погодилася призначити своїх представників в робочі підгрупи в рамках контактної групи.

"Ми погодилися, що нарешті будуть створені чотири робочі групи. Я виходжу з того, що на наступній зустрічі Контактної групи будуть названі імена представників. Україна теж пообіцяла це зробити", - сказав глава МЗС ФРН.

За словами Штайнмаєра, це все "допоможе поліпшенню гуманітарної обстановки на сході країни, відновлення інфраструктури".