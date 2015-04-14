Британські винищувачі перехопили бомбардувальники Росії над Шотландією

Інцидент стався під час навчань НАТО на півночі Шотландії з участю понад 50 бойових кораблів. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Британські літаки злетіли з авіабази Лоссимут в Шотландії.

За кілька годин до цього британський есмінець "Аргілл" отримав наказ супроводжувати загін з трьох російських військових кораблів у складі есмінця і двох кораблів підтримки, які пройшли через протоку Ла-Манш.

У січні британський уряд викликав для дачі пояснень посла Росії в Лондоні у зв'язку з аналогічним епізодом, в ході якого російські бомбардувальники Ту-95 наблизилися до британського узбережжя на півдні країни, змусивши владу змінити маршрути прямування цивільних літаків.

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"Російські літаки ескортуються британськими королівськими повітряними силами в британській зоні стратегічних інтересів", - йдеться в заяві міністерства оборони.

Кореспондент Бі-бі-сі з питань оборони Джонатан Біл повідомляє, що і в даному випадку російські літаки були стратегічними бомбардувальниками Ту-95, відомими в класифікації НАТО по позначенню "Ведмідь".

За його словами, їх супроводжували норвезькі винищувачі, які потім передали цілі британським льотчикам.