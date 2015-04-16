Європарламент закликав Туреччину визнати геноцид вірмен

Європейські законодавці підтримали документ переважною більшістю голосів, заявивши, що «трагічні події, що мали місце в 1915-1917 проти вірмен на території Османської імперії, є геноцидом», повідомляє Лента.ру.

Резолюція закликає Туреччину «використовувати пам'ятні заходи з нагоди сторіччя геноциду вірмен, щоб примиритися зі своїм минулим, визнати геноцид вірмен і, таким чином, прокласти шлях для справжнього примирення між турецьким і вірменським народами».

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ще до голосування заявив, що буде ігнорувати резолюцію. Після голосування МЗС Туреччини звинуватив Європарламент у спробі переписати історію.

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Міністр закордонних справ Вірменії Едуард Налбандян оцінив резолюцію як крок, спрямований на захист прав людини.

12 квітня з заявою про геноцид вірмен виступив Папа Римський Франциск. Під час традиційної меси в соборі Святого Петра в Римі він підкреслив, що масове вбивство півтора мільйонів вірмен було «першим геноцидом XX століття». У відповідь Туреччина вимагає від Ватикану пояснень.