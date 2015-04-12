Папа Римський порівняв геноцид вірменів, Голокост і злочини сталінізму

Про це йдеться в повідомленнях російської служби Бі-Бі-Сі та радіостанції Ехо Москви.

"Приховування або заперечення зла схоже на криваву рану, яку не забинтували", - сказав папа Франциск.

Читайте такожПорошенко порівняв аншлюс Австрії з анексією Криму, а окупації Судет - з захопленням ДонбасуТакож у своєму виступі Франциск поставив дії радянського тоталітарного режиму в один ряд зі знищенням вірменів та Голокостом.

Нагадаємо, в кінці березня російський аналітичний «Левада-центр» з'ясував, що 45% росіян вважають, що понесені радянським народом в сталінську епоху жертви можуть бути виправдані досягнутими результатами, а 57% респондентів вважають, що Сталіна не можна назвати державним злочинцем.