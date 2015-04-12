Папа Римський порівняв геноцид вірменів, Голокост і злочини сталінізму
13:39, 12 квітня 2015Світ
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Папа Римський Франциск під час вірменської літургії в Соборі Св. Петра у Римі в пам'ять 100-річчя з початку масового винищення вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни назвав це "першим геноцидом XX століття" і поставив його в один ряд зі злочинами сталінського режиму.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленнях російської служби Бі-Бі-Сі та радіостанції Ехо Москви.
"Приховування або заперечення зла схоже на криваву рану, яку не забинтували", - сказав папа Франциск.
Читайте такожПорошенко порівняв аншлюс Австрії з анексією Криму, а окупації Судет - з захопленням ДонбасуТакож у своєму виступі Франциск поставив дії радянського тоталітарного режиму в один ряд зі знищенням вірменів та Голокостом.
Нагадаємо, в кінці березня російський аналітичний «Левада-центр» з'ясував, що 45% росіян вважають, що понесені радянським народом в сталінську епоху жертви можуть бути виправдані досягнутими результатами, а 57% респондентів вважають, що Сталіна не можна назвати державним злочинцем.
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