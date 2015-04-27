Вуличні відеокамери зафіксували момент потужного землетрусу в Непалі (відео)

Деякі ролики зняті з вуличних камер спостереження.

В суботу в 11:56 за місцевим часом в Непалі стався руйнівний землетрус магнітудою 7,9. За ним послідував ряд підземних поштовхів, найпотужніший з яких магнітудою 6,6 був зареєстрований в 12:30.

За останніми даними, число загиблих в результаті землетрусу становить 3700 чоловік. Поштовхи відчувалися також і в ряді районів Індії, в тому числі, у столиці і східних та північно-східних штатах.

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У той же час, як повідомляється, у розгорнуті в столиці країни Катманду військово-польові і цивільні госпіталі продовжують прибувати люди. За даними непальського МВС, "розібрано не більше половини всіх завалів, під якими можуть перебувати убиті і поранені".

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