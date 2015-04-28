Росія може виграти в Заходу війну нервів або пропаганди, і жодну іншу - Коморовський

Про це сказав Президент Польщі Броніслав Коморовський в інтерв'ю польському виданню Gazeta Dziennik Prawny.

"Насправді Росія у можливому протистоянні із Заходом може виграти лише війну нервів або війну пропаганди. Жодної іншої. Це досконало знають у Росії усі ті, хто тверезо рахує", - сказав він.

Читайте такожБагато держав ЄС хочуть завершити політику санкцій щодо Росії - КоморовськийКоморовський теж висловив переконання, що Росія насправді вже програла також в самій Україні.

"Не здобула стратегічної цілі, якою було заблокування Україні її європейських прагнень. Звичайно, що вони сповільнили процес. Забрали землю. Але також платять за це велику ціну", - сказав він, висловивши думку, що росіяни починають це усвідомлювати.

"На моє переконання, анексуючи Крим, (Росія) втратила усю Україну", - додав Коморовський.