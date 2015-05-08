Китай і Росія підписали низку угод

Серед них – угода про відкриття кредитної лінії на 6 мільярдів китайських юанів (понад 966 мільйонів доларів США) для російського «Сбербанку» в Китайському банку розвитку, пише Радіо Свобода.

Угоди підписали після переговорів керівників двох країн у Москві. Президент Китаю Сі Цзіньпін перебуває у столиці Росії з нагоди участі в урочистостях до 70-річчя закінчення Другої світової війни в Європі, що відбудуться в Москві в суботу, 9 травня.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нині Пекін є провідним стратегічним партнером Москви.

Читайте такожКитай і Росія проведуть спільні навчання в Середземному морі Сі Цзіньпін, зі свого боку, сказав, що переговори засвідчили єдність поглядів двох країн із багатьох глобальних питань.

Він також запросив Путіна відвідати Китай на китайський День перемоги над Японією 3 вересня.

Китай, як і Росія, святкує свій День перемоги у Другій світовій війні на день пізніше від події – капітуляції Японії, що відбулася 2 вересня 1945 року. Росія вшановує День перемоги 9 травня, хоча капітуляція нацистської Німеччини настала 8 травня 1945 року.