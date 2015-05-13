Винищувачі НАТО перехопили біля Естонії російський літак-розвідник

Британські винищувачі Typhoon, які базуються в Естонії як частина поліцейської повітряної місії НАТО перехопили російський військовий літак поблизу повітряного простору Естонії, повідомляє Українська правда з посиланням на сайт Міноборони Великобританії.

Два літаки були підняті в повітря 12 травня і супроводжували російський літак-розвідник Іл-20, який літав у міжнародному повітряному просторі. Згодом російський літак залишив зазначену польотну зону.

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"Повітряні перехоплення такого роду підкреслюють життєву важливість вкладу Британії в місії повітряної поліції в Прибалтиці. Роль Британії в захисті повітряного простору НАТО і участь наших військових навчаннях в Естонії демонструє нашу відданість колективної оборони НАТО", - сказав міністр оборони Майкл Феллон.

Британські літаки, які розташовуються на естонській авіабазі Эмари, знаходяться на бойовому чергуванні в рамках місії НАТО з травня по серпень разом з норвезькими ВВС. Вони охороняють повітряний простір країн Балтії, які не мають власних винищувачів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Великобританія в зв'язку з авиакастрофой військово-транспортного літака в Іспанії вирішила призупинити експлуатацію марки А400М.