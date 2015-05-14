У повітряному просторі біля Великобританії знову помітили російські Ту-95 - ЗМІ
У Великій Британії підняли в повітря винищувачі Королівських військово-повітряних сил - два стратегічні бомбардувальника РФ наблизились до повітряного простору країни.
Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на британське міністерство оборони.
Винищувачі Typhoon вилетіли з бази в шотландському Лоссімуті, біля якого помітили російські літаки.
”Жоден російський літак не увійшов до суверенного повітряного простору Британії”, - повідомили в оборонному відомстві.
Британські військові не розглядають ці повітряні судна як реальну загрозу країні, додали у міністерстві.
За даними міноборони, це були два стратегічні бомбардувальники Ту-95, в НАТО їх називають ”Ведмедями”.
Такі літаки експлуатують більше півсотні років, вони вважаються одним із символів ”холодної війни”.
Це вже не перший подібний інцидент за останні місяці.
У квітні винищувачі піднімали у повітря, коли поблизу британського повітряного простору помітили два бомбардувальники РФ.
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Інцидент стався під час навчань НАТО на півночі Шотландії, в якому взяли участь більше 50 бойових кораблів.
Цього разу в Північному морі біля берегів Норвегії також тривають протичовнові навчання НАТО ”Динамічний мангуст”.
Російська влада раніше відкидала критику, пов`язану з польотами своєї авіації біля повітряного простору країн Північноатлантичного альянсу.
У Москві заявляють, що польоти в нейтральній зоні жодним чином не порушують норм міжнародного права, а бойові літаки країн НАТО часто літають в безпосередній близькості від російських кордонів.