У повітряному просторі біля Великобританії знову помітили російські Ту-95 - ЗМІ

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на британське міністерство оборони.

Винищувачі Typhoon вилетіли з бази в шотландському Лоссімуті, біля якого помітили російські літаки.

”Жоден російський літак не увійшов до суверенного повітряного простору Британії”, - повідомили в оборонному відомстві.

Британські військові не розглядають ці повітряні судна як реальну загрозу країні, додали у міністерстві.

За даними міноборони, це були два стратегічні бомбардувальники Ту-95, в НАТО їх називають ”Ведмедями”.

Такі літаки експлуатують більше півсотні років, вони вважаються одним із символів ”холодної війни”.

Це вже не перший подібний інцидент за останні місяці.

У квітні винищувачі піднімали у повітря, коли поблизу британського повітряного простору помітили два бомбардувальники РФ.

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Інцидент стався під час навчань НАТО на півночі Шотландії, в якому взяли участь більше 50 бойових кораблів.

Цього разу в Північному морі біля берегів Норвегії також тривають протичовнові навчання НАТО ”Динамічний мангуст”.

Російська влада раніше відкидала критику, пов`язану з польотами своєї авіації біля повітряного простору країн Північноатлантичного альянсу.

У Москві заявляють, що польоти в нейтральній зоні жодним чином не порушують норм міжнародного права, а бойові літаки країн НАТО часто літають в безпосередній близькості від російських кордонів.