У Москві екс-балерина Большого театру викинулася з вікна суду
02:03, 27 травня 2015Світ
2951 0
З вікна Пресненського суду Москви викинулася колишня балерина Большого театру Ірина Дмитрієва.
У Москві екс-балерина викинулася з вікна суду / anyatank.ru
Вона була дружиною колишнього режисера МХАТу Леоніда Монастирського, з яким довгий час судилася через квартиру, повідомляє Дождь.
Ймовірно, її не влаштувало рішення суду. Поки суддя перебував у нарадчій кімнаті на винесенні рішення по цивільній справі, вона стрибнула у вікно і приземлилася на козирок.
Читайте такожОстання воля видатної балерини: прах Майї Плісецької розвіють над Росією
"Швидка допомога" не виявила у жінки тілесних ушкоджень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter