У Москві екс-балерина Большого театру викинулася з вікна суду

Вона була дружиною колишнього режисера МХАТу Леоніда Монастирського, з яким довгий час судилася через квартиру, повідомляє Дождь.

Ймовірно, її не влаштувало рішення суду. Поки суддя перебував у нарадчій кімнаті на винесенні рішення по цивільній справі, вона стрибнула у вікно і приземлилася на козирок.

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