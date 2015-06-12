Пентагон витрачає $9 мільйонів на день на боротьбу з "Ісламською державою"
07:32, 12 червня 2015Світ
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З серпня 2014 року на боротьбу з ісламістами вже витрачено $2,7 мільярдів.
REUTERS
США витрачають 9 млн доларів на день на боротьбу з "Ісламською державою", повідомляє міністерство оборони США, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Всього ж з серпня 2014 року на боротьбу з ісламістами в Іраку та Сирії вже витрачено 2,7 млрд доларів.
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З минулого року США разом із союзниками наносять авіаудари по позиціях бойовиків. Тим не менш, до теперішнього моменту ісламісти захопили великі території в Сирії та Іраку.
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