Пентагон витрачає $9 мільйонів на день на боротьбу з "Ісламською державою"

США витрачають 9 млн доларів на день на боротьбу з "Ісламською державою", повідомляє міністерство оборони США, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Всього ж з серпня 2014 року на боротьбу з ісламістами в Іраку та Сирії вже витрачено 2,7 млрд доларів.

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З минулого року США разом із союзниками наносять авіаудари по позиціях бойовиків. Тим не менш, до теперішнього моменту ісламісти захопили великі території в Сирії та Іраку.