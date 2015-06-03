Ісламісти закрили дамби на річці Євфрат, обмеживши подачу води в міста

Іракські офіційні особи попереджають про гуманітарну загрозу, передає DT.UA з посиланням на The Guardian. Глава провінції Анбар Сабаха Кархута заявив, що закриття всіх шлюзів в Рамаді призвело до зниження рівня води в Євфраті.

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Водопостачання фактично втратили міста Ель-Халдія і Ель-Хаббания, які знаходяться неподалік від стародавнього міста Ель-Фаллуджа.

Колишній голова іракського департаменту водних ресурсів Аун Дхіяб повідомив, що метою "Ісламської держави" є не позбавлення міст води. Вони намагаються скористатися цією ситуацією у військових цілях.

Іракські сили перейшли в контрнаступ, щоб спробувати повернути Рамаді, але поки залишаються стояти на позиціях на околиці міста.