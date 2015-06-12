Сенатор США вніс до оборонного бюджету поправки для підтримки України

Як повідомляє офіційний сайт сенатора, Портман наполегливо закликає прийняти закон про асигнування національної оборони США з поправками щодо надання Україні військової підтримки. На його переконання, це повинно допомогти уряду США збільшити підтримку українцям у захисті їхнього державного суверенітету.

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Зокрема, перша поправка стосується можливості виділення Україні 300 млн дол. військової допомоги. Секретар оборони США (міністр оборони) наділяється повноваженнями забезпечити низку важливих потреб у покращенні можливостей української армії для здійснення самозахисту, в тому числі шляхом надання розвідувальних даних у реальному часі, контр-артилерійських радарів, оборонної летальної допомоги, безпілотних літальних апаратів, захищених засобів комунікації та проведення військових навчань.

На думку Портмана, якщо уряд США не використає ці кошти відповідно до зазначених цілей, то тоді американська влада повинна використати їх для підтримки інших держав, які стикаються із загрозою російської агресії.

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Іншою поправкою передбачається необхідність вивчення наслідків конфлікту в Україні для військових США. Сенатор пропонує, щоб США та НАТО вжили зусиль для оцінки ситуації на сході України, а саме: проаналізували тактику та методи, які здійснюють російські військові та сепаратисти на Донбасі.

Портман також запропонував, щоб Державний департамент кожні три місяці направляв до Конгресу список всіх запитів на отримання експортних ліцензій для військового обладнання та допомоги Україні.